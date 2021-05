La ristrutturazione dell'asilo è più vicina

Laura Boldrini racconta la sua malattia: «Ho scoperto per caso il tumore: è stata come un'onda anomala che mi ha travolto»

Passo avanti per l'accesso ai fondi ministeriali da impiegare nella riqualificazione della scuola dell'infanzia di Colognora di Compito

CAPANNORI — Passo avanti importante per l'ottenimento del finanziamento ministeriale per realizzare la riqualificazione e l'ampliamento della scuola dell'infanzia di Colognora di Compito: la Regione Toscana ha infatti proposto il finanziamento del progetto pari a 1.233.460, 82 euro all'Agenzia per la Coesione Territoriale. Il progetto esecutivo prevede la completa riqualificazione dell'edificio scolastico dal punto di vista dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento sismico e antincendio e della ristrutturazione igienico-sanitaria.

E' previsto inoltre l'ampliamento nella parte nord della scuola con la realizzazione di una nuova ala in continuità con il fabbricato esistente, che avrà una superficie complessiva di circa 240 metri quadrati. Dal punto di vista energetico per l'edificio esistente è prevista la realizzazione del cappotto esterno, l'isolamento del sottotetto, la riqualificazione dell'impianto termico elettrico, la sostituzione degli attuali infissi con vetrate dotate di tecnologia a controllo solare, in grado di ottimizzare lo sfruttamento dell’apporto solare passivo in inverno, limitando il surriscaldamento estivo e massimizzando l’ingresso della luce naturale. La struttura sarà anche dotata di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e di un impianto fotovoltaico integrato nella copertura.

Si lavorerà anche sull'acustica, col progetto che si propone di adottare soluzioni in grado di migliorare il comfort degli ambienti interni. Dal punto di vista strutturale si prevede il rinforzo delle strutture verticali. Saranno inoltre completamente sostituiti i pavimenti e i rivestimenti, le soglie, gli intonaci e saranno ritinteggiati tutti gli ambienti interni. La nuova ala della scuola dell'infanzia ospiterà al suo interno un’aula polivalente e un nuovo locale mensa, nuovi spazi dedicati ai bambini, moderni e confortevoli per lo svolgimento dell'attività didattica. Saranno inoltre rivisti gli spazi esistenti poichè l’attuale mensa sarà trasformata in aula per la didattica e saranno ristrutturati i servizi igienici.

Saranno infine risistemati gli spazi esterni, saranno riviste le dimensioni dei marciapiedi, allargandoli per garantire percorsi accessibili, e saranno riprogettate le parti a verde, in modo da ottimizzare e rendere maggiormente fruibile lo spazio gioco dei bambini. L'edificio sarà accessibile in tutte le sue parti e le varie funzioni effettivamente fruibili per tutti. L’ingresso principale resterà collocato sul fronte sud, da via di Colognora, attraverso una rampa che permetterà di superare il dislivello tra la scuola e la strada.

“Il fatto che nell'elenco dei progetti che la Regione propone di finanziare all'Agenzia per la Coesione Territoriale ci sia anche quello per la riqualificazione e l'ampliamento della scuola dell'infanzia di Colognora di Compito ci fa davvero ben sperare che le risorse ci vengano assegnate", afferma l'assessore all'edilizia scolastica Francesco Cecchetti.