Le visite guidate si fanno anche in remoto

Presepe di Santa Maria Corte Orlandini e Torre Guinigi sono protagonisti dei due tour virtuali organizzati tra Natale e Capodanno per turisti digitali

LUCCA — Visite guidate in remoto per turisti digitali: è un modo diverso per conoscere più da vicino le bellezze storico-artistiche e le tradizioni di Lucca quello che si affianca alle passeggiate in presenza con la proposta di due viste virtuali sulla piattaforma Icarus. Si comincia domenica prossima 19 Dicembre, per gli auguri di Natale dalla chiesa di Santa Maria Corte Orlandini.

L'evento prevede la visita alla chiesa e allo storico presepe vestito del '600, allestito presso l'altare maggiore con grandi statue di gesso e paglia, cartapesta, bisquit, abbigliate con raffinate vesti in seta della tradizione delle manifatture lucchesi dell'epoca. Al termine della visita, un piccolo gruppo di bambini del coro Baluardo canterà una canzone di auguri diretto dal Maestro Elio Antichi.

Il 30 Dicembre la visita virtuale sarà alla Torre Guinigi, per gli auguri per il Nuovo Anno. E' prevista una breve introduzione al palazzo dei Guinigi e poi la salita alla torre dalla quale verrà effettuata con il drone un volo sulla città, con brindisi finale.

Chiunque può partecipare, da qualunque parte del mondo, collegandosi con il proprio device al link che verrà pubblicato nel calendario eventi del sito turismo.lucca.it e sulle pagine social associate. I partecipanti potranno interagire con la guida bilingue per fare domande in diretta, approfondire alcuni dettagli che li incuriosiscono o indirizzare la telecamera dove desiderano, da remoto.

“Abbiamo voluto dare a tutti la possibilità di stare nel cuore di Lucca – dichiara l'assessore al turismo e alla cultura Stefano Ragghianti –, non solo a chi è vicino fisicamente e che potrà quindi approfittare delle passeggiate gratuite con il supporto della competenza e della professionalità delle guide cittadine, ma anche a chi è distante, e penso ai tanti lucchesi nel Mondo, a chi viaggia per lavoro e alle città con cui Lucca ha un rapporto di amicizia sancito dai gemellaggi. Per tutti ci sarà la possibilità di sentirsi un po' più vicini, nella bellezza e nella tradizione lucchese più genuina”.