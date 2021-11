Gratuiti e anonimi, test in centro per l'Hiv

Se ne parla di meno ma ci si infetta ancora con il virus responsabile dell'Aids. Allora, in vista della giornata mondiale, ecco l'offerta di screening

LUCCA — Se ne parla di meno ma ci si infetta ancora con il virus responsabile dell'Aids. Allora, in vista della Giornata mondiale contro l'Aids, ecco l'offerta di test anonimi e gratuiti da poter effettuare senza prenotazione alcuna. Sotto lo slogan Proteggersi sempre, discriminare mai, anche Lucca si mobilita.

Sabato prossimo 4 Dicembre, nella sala di Corte dell'Angelo in via Roma in centro storico, a due passi da piazza San Michele, dalle 17 alle 20 è in programma un pomeriggio di informazioni e test gratuiti e anonimi per Hiv promosso dalla Croce rossa italiana di Lucca in collaborazione con l'smministrazione comunale, la Asl Toscana nord-ovest e le associazioni Ceis e LuccAut.

L'iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi nella sala degli Specchi di Palazzo Orsetti, il consigliere delegato ai diritti e alle politiche giovanili Daniele Bianucci, la consigliera delegata alla sanità Cristina Petretti, Patrizia Fistesmaire U.F. Consultoriale Ausl Toscana Nord Ovest – Lucca, Michele Di Gennaro Ausl Toscana Nord Ovest Lucca U.O.C. Malattie infettive, Valeria Massei e Elisabetta Battistone della Promozione alla salute Ausl Toscana Nord Ovest, Nicola Calanchi e Giulia Benedetti della Croce Rossa Italiana.

"Di Hiv bisogna parlare di più e con termini giusti – sottolineano il consiglieri Bianucci e Petretti –. Occorre potenziare ogni strumento per la prevenzione e, al tempo stesso, spazzare via ogni falsa credenza e disinformazione eliminando tutti i pregiudizi".