Sono scaduti i termini di presentazione delle domande per l'affidamento in concessione del complesso. L'avviso era stato pubblicato a Novembre 2021

LUCCA — Due pretendenti per il Mercato del Carmine: tante sono le domande pervenute in risposta al bando per l'affidamento in concessione della struttura il cui termine era per le 17 di oggi giovedì 27 Gennaio.

L'avviso era stato pubblicato a Novembre 2021 e prevede due fasi di affidamento che seguono la realizzazione di interventi strutturali tra cui i lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico.

Soddisfazione giunge dagli assessori al patrimonio, allo sviluppo economico e lavori pubblici Gabriele Bove, Chiara Martini e Francesco Raspini: "Adesso attendiamo la prima riunione della commissione che, il prossimo 3 Febbraio, valuterà la rispondenza della documentazione a quanto richiesto dal bando prima di passare in modo approfondito alla valutazione delle singole proposte”.