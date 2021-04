Priorità vaccini per la prima garante dei disabili

Marcella Matelli inaugura la figura di garanzia per la disabilità con le idee chiare. Inclusione e accessibilità con l'emergenza Covid al primo posto

LUCCA — Un lungo percorso, iniziato circa due anni fa poi ieri sera il voto del consiglio comunale ed ecco: Marcella Matelli la prima garante, a Lucca, per i diritti delle persone con disabilità. Matelli, laurea in pedagogia e specializzazione in ortofrenica polivalente, ha al suo attivo una trentennale esperienza professionale nel campo della disabilità.

Nei primi anni Ottanta ha preso parte a un progetto specifico per l'inserimento dei ragazzi con disabilità nella scuola secondaria. E' stata consulente per la normativa sull'integrazione e l'inclusione, consulente psicopedagogica. Negli anni ha associato al suo impegno professionale l'attività di volontariato in ambito sociale a favore delle persone con disabilità. Ha al suo attivo seminari e corsi di aggiornamento legati al tema, al diritto di cittadinanza e all'integrazione sociale e scolastica, relatrice a convegni nazionali ed internazionali su progetti su cui è stata estensore.

Il suo nome, scelto dall'assise comunale a maggioranza qualificata (con il voto favorevole di 25 consiglieri), è stato individuato all'interno di una rosa di otto candidati che hanno risposto all'avviso pubblico e i cui curricula sono stati puntualmente esaminati all'interno della commissione delle politiche sociali. La garante ha le idee chiare: “Appare prioritario in questa fase complessa e delicata per tutti i familiari che assistono disabili essere inseriti nel piano vaccinale – afferma Matelli –. Ci sono realtà di oggettiva urgenza da sottoporre all'attenzione della sanità toscana e questo per andare incontro al carico di cure che le famiglie dei disabili vivono quotidianamente. Non sono sufficienti le promesse, servono una programmazione e una presa in carico immediata”.

“Do il benvenuto a Marcella Matelli - dichiara il sindaco Alessandro Tambellini - che, sono certo, riuscirà a svolgere il suo compito con grande passione, determinazione e competenza, costituendo per l'amministrazione, assieme al tavolo delle disabilità, un notevole punto di riferimento”. “Abbiamo lavorato intensamente – affermano l'assessora alle politiche sociali Valeria Giglioli e il presidente dell'omonima commissione Pilade Ciardetti – per arrivare a questo risultato. Siamo molto orgogliosi di questo lavoro, che contribuirà a rimuovere quegli ostacoli che ancora limitano la piena partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità”.