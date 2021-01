Per i minori disabili contributo alle famiglie

Festa nel centro storico di Lucca, in centinaia ballano in piazza senza la mascherina

Domande al via dal 15 gennaio per i 700 euro spettanti per ciascun ragazzo con handicap grave. Deve presentarla uno dei genitori, ecco come

CAPANNORI — Via dal prossimo 15 gennaio alla possibilità, per le famiglie con figli disabili minori di 18 anni, di presentare domanda al Comune di Capannori per richiedere il contributo previsto dalla legge regionale del 2018 e relativo all'annualità 2021. Si tratta di 700 euro che spettano per ogni minore disabile - compreso il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell’anno di riferimento del contributo - in presenza di un’accertata condizione di handicap grave.

La richiesta può essere presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la patria potestà, indipendentemente dal carico fiscale, purché il genitore faccia parte del medesimo nucleo familiare del figlio per il quale è richiesto il contributo. Sia il genitore sia il figlio devono risiedere in Toscana in modo continuativo da almeno ventiquattro mesi a partire dalla data del primo gennaio 2021. Inoltre, genitore e figlio devono far parte di un nucleo familiare convivente con valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 29.999,00 euro.

Per le famiglie residenti a Capannori le domande devono essere presentate al Comune dal 15 gennaio ed entro il 30 giugno. La modulistica può essere scaricata dal sito internet del Comune nella sezione 'Servizi sociali- Sostegno al reddito' o ritirata al servizio informazioni nell'atrio del Comune. Alla modulistica devono essere allegati attestazione Isee anno 2021 e la certificazione di disabilità grave (con richiamo esplicito alla L. 104/92 articolo 3, comma 3).

Le istanze possono essere inviate per Posta elettronica certificata indirizzata a pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it, consegnate previo appuntamento all'Urp (telefono 0583 428 370) o inviate per posta a mezzo raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Capannori, Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) (fa fede la data del timbro di accettazione dell'ufficio postale).

“Si tratta di un contributo importante, perché ha l'obbiettivo di dare un sostegno concreto alle persone che vivono particolari situazioni di disagio", afferma il vicesindaco con delega alle politiche sociali, Matteo Francesconi. Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio di promozione sociale 8telefono 0583 428425).