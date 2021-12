A spasso sicuri lungo i nuovi marciapiedi

Passeggiate e jogging senza pensieri sui tracciati pedonali realizzati di fresco a Padule. Ma intanto già si lavora in un'altra zona

PORCARI — Un nastro di marciapiedi rinnovati e sicuri su cui si può passeggiare e fare jogging senza pensieri: è quello lungo 150 metri realizzato in via Fossanuova nella frazione di Padule, chiesto a gran voce dai cittadini che chiedevano tracciati sicuri e realizzato adesso dall'amministrazione comunale.

L'opera risulta accessibile e bene integrata con il contesto urbano e residenziale, e va a completare il tratto già realizzato con il capitolo di bilancio riservato agli interventi dell'edizione 2020 dei Porcari Lab. I lavori si sono conclusi pochi giorni fa e sono stati finanziati dal fondo di 140mila euro ricevuto dal ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile per la sicurezza stradale.

Sempre grazie a quei fondi adesso si lavora in un'altra zona, ovvero in località Fratina a Rughi dove è in corso d'opera anche lì il marciapiede. Soddisfatto l'assessore ai lavori pubblici Franco Fanucchi: “Il nuovo marciapiede su via Fossanuova, eseguito da maestranze locali, è un'opera pubblica che inciderà in modo significativo sulla qualità della vita dei residenti che, d'ora in poi, potranno muoversi in sicurezza a piedi senza rischiare di essere investiti".