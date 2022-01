Quando Metsola non strinse la mano a Muscat Quando Metsola non strinse la mano a Muscat

Attualità martedì 18 gennaio 2022 ore 18:45

Con 39 autisti in meno i bus si tagliano le corse

Resta alto il numero di assenze per malattia o quarantena, così Autolinee Toscane rimodula l'orario per mercoledì 19 Gennaio in tutta la provincia

PROVINCIA DI LUCCA — Con 39 autisti assenti per malattia o quarantena nella provincia di Lucca, il servizio di trasporto pubblico locale su gomma resta in sofferenza a causa del Covid-19. Autolinee Toscane comunica quindi una nuova rimodulazione del servizio per la giornata di domani, mercoledì 19 Gennaio, al netto dei conducenti che nelle prossime ore potrebbero ancora ammalarsi o doversi sottoporre a isolamento. Lucca Servizio Urbano: Lam Blu tutto il giorno una corsa in meno su 5 e Lam Rossa nel pomeriggio soppressa 1 corsa su 3 nel ramo Chiasso-San Vito Viareggio Servizio Urbano: Linea 21 metà frequenza tutto il giorno, Linea 25 soppressa la corsa delle 7,04 Tobino-Ospedale Versilia e delle 7,52 Ospedale Versilia - Tobino, Linea 27 soppressa l'ultima corsa delle 20, Linea 31 soppressa la corsa delle 9,38 Viareggio-Torre del Lago e delle 10,12 Torre del Lago-Viareggio + metà frequenza dalle 14 in poi. Lucca Servizio Extraurbano: Linea E8 soppresse le corse delle 9,50 Lucca-Altopascio e delle 11 Altopascio-Lucca, Linea E10 soppressa la corsa delle 06,35 Lugliano - Fornoli + 1 delle due corse delle 7,05 Fornoli FS - Lucca e soppressa una delle due corse delle 13,05 Lucca-Fornoli FS-Bagni di Lucca, Linea 35 soppressa la corsa delle 13 Pietrasanta-Seravezza-Forte dei Marmi-Pietrasanta.