CarnevalMarlia slitta a dopo Pasqua

Troppi contagi Covid, così gli organizzatori e l'amministrazione comunale hanno deciso di rinviare la manifestazione prevista per Febbraio

CAPANNORI — Rinviata a dopo Pasqua l'edizione 2022 del CarnevalMarlia che avrebbe dovuto svolgersi nel mese di Febbraio: la decisione è stata assunta dal comitato CarnevalMarlia guidato da Pierangelo Paoli in accordo con il Comune di Capannori, rappresentato dall'assessore comunale Serena Frediani.

Paoli e Frediani hanno scelto di posticipare l'evento visti i numeri alti di contagio da Covid-19 che si registrano in queste settimane Secondo gli organizzatori, "il Carnevale è una festa che va vissuta, dove piccoli e adulti entrano in contatto con i carri, con la loro creazione e con lo spirito carnevalesco e quindi nelle condizioni attuali non può svolgersi come merita".

L'obiettivo però è quello di non rinunciare alla manifestazione, ma di inventare un'edizione diversa da realizzare nella tarda primavera, sempre ovviamente se i numeri della pandemia lo consentiranno.

“Preferiamo aspettare e vedere come evolve la pandemia - spiegano Frediani e Paoli - senza creare situazioni di rischio contagio, soprattutto per i più piccoli. Se sarà possibile, vorremmo fare un'edizione dopo Pasqua, magari ripensandola rispetto al format classico del CarnevalMarlia".