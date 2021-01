Vaccini anti-Covid per 2.227 tra città e Piana

Prosegue la campagna vaccinale con le somministrazioni della prima fase. E la Asl fa il punto con i dati in dettaglio a livello territoriale

LUCCA — Sono 2.227 i vaccinati tra Lucca e Piana. Il dato, aggiornato al 15 gennaio, arriva dal report della Asl Nord Ovest. Tra loro ci sono anche 254 anziani ospiti delle residenze sanitarie assistite, le Rsa.

A livello provinciale di Lucca, secondo i dati messi a disposizione dalla Regione Toscana, nelle Rsa risultano somministrate 454 dosi di vaccino, mentre in totale sono vaccinati 2936 cittadini.

Sul territorio della Asl Nord Ovest sono in tutto 24 i team vaccinali composti da medici, infermieri, OSS, assistenti sanitari, sociali e amministrativi all'opera. A ieri era stato vaccinato il 71 per cento della platea vaccinabile in questa prima fase.