Ubriaco aggredisce un uomo e lo manda in ospedale

È accaduto la notte scorsa in pieno centro storico. Lui, alterato dopo aver bevuto troppo, ha ferito una persona e fatto strage di motorini

LUCCA — Ubriaco, ha aggredito un uomo mandandolo in ospedale e ha fatto strage di motorini parcheggiati. E' accaduto la notte scorsa in pieno centro, e per questi fatti la polizia ha denunciato un cittadino residente in Lazio, 43 anni.

Alterato dopo aver bevuto troppo, nei pressi di Porta San Gervasio si è scagliato contro un 34enne, finito al pronto soccorso dove è stato refertato con 7 giorni di prognosi. Non contento, si è diretto verso la zona di Porta Elisa dove ha danneggiato 6 motocicli parcheggiati.

Gli uomini della volante della questura lo hanno individuato rapidamente, anche grazie all'aiuto dei testimoni. L'aggressore è stato accompagnato in questura, e adesso la sua posizione è al vaglio della divisione anticrimine per l'emissione di un foglio di via obbligatorio dal territorio comunale di Lucca.