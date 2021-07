Ladro di biciclette incastrato dalla vittima

La donna ha riconosciuto la sua due ruote rubata in via Fillungo ferma in piazzale Ricasoli. La polizia ha scoperto il responsabile

LUCCA — Ladro di biciclette incastrato alla vittima. La donna aveva subito poche ore prima il furto della sua due ruote da via Fillungo quando l'ha riconosciuta ferma in piazzale Ricasoli ed ha dunque avvertito la polizia. Gli agenti hanno presto individuato il responsabile. Lì, infatti, c'era un pregiudicato per reati specifici. Era seduto su una panchina proprio vicino alla bici.

Al controllo, ecco che dalle sue tasche sono saltati fuori i documenti della signora che nel cestino della bici aveva lasciato la sua borsa, rubata assieme al mezzo. L'uomo, straniero e irregolare rispetto alla presenza su territorio nazionale, è stato quindi denunciato per ricettazione. La donna ha recuperato i suoi averi.

La polizia ha accompagnato l'uomo al centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Gorizia per la successiva espulsione. Non è la prima volta. Già mesi fa la stessa persona fu arrestata e accompagnata in Sardegna per l'espulsione dal territorio nazionale. Trascorsi i 90 giorni senza averla potuta effettuare, l'uomo è stato rimesso in libertà ed è tornato a Lucca.

Dati statistici alla mano è proprio lui il terrore delle due ruote a pedali in città: nei mesi di permanenza in Sardegna, spiega la questura, i furti di biciclette a Lucca si erano quasi azzerati. Erano ripresi solo da alcune settimane, cioè da quando lo stesso era stato notato transitare per le vie del centro.