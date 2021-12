Piana, Versilia e Garfagnana, un morto e 276 casi

Figliuolo: «Le file per i tamponi? Gli italiani fanno code anche per il Black Friday, serve pazienza»

I nuovi contagiati dal coronavirus sono in maggioranza tra il capoluogo e Capannori ma ci sono casi anche nel resto del territorio provinciale

LUCCA — Nelle ultime 24 ore in provincia di Lucca sono emersi 276 nuovi casi di positività al coronavirus (ieri 319).

I contagiati totali da Febbraio 2020 sono 33.955.

Nel bollettino della Regione Toscana è segnalato un decesso in provincia di una persona malata di Covid-19. Le vittime della pandemia diventano 713.

Questa la provenienza dei 276 casi odierni, Comune per Comune e da quello con l'incidenza maggiore in giù: Stazzema 5, San Romano in Garfagnana 2, Villa Basilica 2, Capannori 48, Lucca 86, Borgo a Mozzano 6, Seravezza 11, Porcari 7, Massarosa 16, Camaiore 23, Pietrasanta 16, Barga 6, Pescaglia 2, Viareggio 32, Minucciano 1, Piazza al Serchio 1, Forte dei Marmi 3, Coreglia Antelminelli 2, Altopascio 5, Montecarlo 1, Castelnuovo Garfagnana 1

