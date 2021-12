Nel Comune di Lucca 422 casi in 7 giorni

In Australia chilometri di auto in coda per fare i tamponi: oltre 300mila nelle ultime 24 ore

​Effetto Omicron a Lucca: dal punto dei vista dei nuovi casi anche Italia e Toscana stanno vivendo il periodo peggiore, ma gli ospedali reggono

LUCCA — Nella settimana che va dal 20 al 26 Dicembre nel solo Comune di Lucca sono emersi 422 nuovi positivi al coronavirus.

Un numero alto che fa attestare l'incidenza settimanale del capoluogo a 475,11 casi ogni 100mila abitanti (la media della Toscana è stata 461,76).

È l'effetto della variante Omicron, molto più contagiosa. Questa settimana natalizia è stata la peggiore dal punto di vista dei nuovi contagi dall'inizio della pandemia anche se, va ricordato, molti giorni si è sfiorato in Italia la quota di un milione di tamponi analizzati.

Per il momento la situazione degli ospedali in Toscana regge e permette di mantenere la regione in zona bianca: per passare in zona gialla è necessario che i pazienti ricoverati nelle terapie intensive siano sopra al 10% dei posti totali disponibili (ora lo sono, infatti sono al 12,63%) e che i posti letto Covid ordinari occupati siano sopra al 15% (non lo sono, la percentuale è 8,80).

Nei prossimi 15 giorni vedremo se questa nuova ondata di Covid dovuta alla variante Omicron farà di nuovo riempire gli ospedali. Intanto la campagna vaccinale prosegue e in Toscana sono state somministrate, tra prime, seconde e terze inoculazioni, oltre 7 milioni di dosi di vaccini anti-covid.