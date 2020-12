La Croce Verde serve il Natale al domicilio

Ercolano, maxi rissa in piazza: calci, pugni e lanci di bottiglie, il video di quello che è successo

La solidarietà non cede dinanzi all'epidemia e si riorganizza. Niente storico pranzo natalizio? E i volontari portano il cibo a casa

LUCCA — Niente storico pranzo di Natale della Croce Verde a causa delle misure anti Covid-19? E i volontari non mollano, anzi si riorganizzano per far arrivare direttamente ai bisognosi pasti caldi e pacchi di generi alimentari.

L'iniziativa che fa vincere la solidarietà sull'epidemia è stata realizzata insieme all'Associazione Cuochi Lucchesi.

Sono arrivati a destinazione 230 pasti e 170 pacchi di generi alimentari. Il motto? Distanti, ma uniti.