L’aspirapolvere gigante fa piazza pulita in centro

Silenzioso, discreto, si chiama Glutton ed è un bidone carrellato da 240 litri per tirare meticolosamente a lucido anche gli angoli più difficili

LUCCA — Silenzioso, discreto, capace: si chiama Glutton ed un aspirapolvere gigante ingaggiato da Sistema Ambiente per far piazza (ma anche strada o viuzza) pulita nel centro storico. Col suo bocchettone orientato da un operatore, Glutton è un bidone carrellato da 240 litri con cui tirare meticolosamente a lucido anche gli angoli più difficili. L’operazione stop degrado, insomma, in modalità vette altissime.

Sistema Ambiente, col suo componente del consiglio d’amministrazione Silvana Sechi, la chiama in realtà ‘operazione decoro’ e l’obiettivo è il perimetro di città dentro le mura. Col nuovo strumento è possibile aspirare foglie, rifiuti, cartacce, escrementi e procedere, poi, alla sanificazione dell’area: il Glutton, infatti, è accessoriato con un’idropulitrice che spruzza una soluzione disinfettante.

Il macchinario è motivo d’orgoglio per l’assessora all’ambiente Valentina Simi che ne esalta la bassa rumorosità e la facilità d’impiego per gli operatori tutori della bellezza del centro storico. Ma attenzione: “Una bellezza che siamo tutti chiamati a difendere, rispettando le regole, evitando di abbandonare i rifiuti, segnalando discariche”.