Riciclo e riuso nel questionario per i cittadini

CAPANNORI — Ma tu riusi? Ma quanto riusi? E come? Per conoscere le abitudini dei cittadini ecco il questionario promosso dal Comune di Capannori nell'ambito della prima fase del progetto europeo Reusemed. L'obiettivo è fare il punto su come i capannoresi riusano i materiali e capire quali siano le eventuali barriere che non consentono alle persone di riutilizzare oggetti usati e quindi promuovere l'economia circolare.

In particoalre il progetto mira a creare reti municipali basate su circuiti di riutilizzo di elettrodomestici, mobili, libri, vestiti, cibo, con una particolare attenzione a progetti di compostaggio. Prossimamente verranno attivati alcuni infopoint sul territorio per consentire occasioni di compilazione del questionario differenti dall'approccio online. I risultati verranno condivisi e confrontati con quelli degli altri partner del progetto Reusemed e resi noti nel proseguimento delle attività di questo percorso.

“Conoscere se e come i nostri cittadini riutilizzano i materiali è un'informazione di fondamentale importanza per disegnare nuovi circuiti e reti di economia circolare che vadano ad aggiungersi ai tanti progetti già attivi sul territorio", afferma l'assessore all'ambiente Giordano Del Chiaro.