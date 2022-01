Centro giovani pronto a primavera

Grillo telefona in diretta a Mentana: «Mai parlato con Conte per votare Draghi»

Fervono i lavori all'edificio di Santa Margherita oggetto di un'opera di riqualificazione complessiva ed efficientamento energetico

CAPANNORI — Si concluderanno a primavera i lavori per la riqualificazione complessiva e l'efficientamento energetico della sede del Centro giovani di via del Marginone a Santa Margherita. L'opera vede un investimento di 280mila euro coperto per circa 43mila euro da contributo regionale ottenuto dal Comune di Capannori nell'ambito del bando per i 'Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici', per 25 mila euro da un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e da fondi propri per la parte rimanente.

Di varia natura i lavori in corso di realizzazione. Per la parte strutturale, anche ai fini dell'adeguamento sismico, hanno riguardato la sostituzione del solaio di calpestio, la realizzazione di un nuovo solaio di sottotetto e di una struttura di copertura leggera.

Sul fronte dell'efficientamento energetico, per ridurre i consumi, sono stati realizzati il cappotto esterno, la coibentazione del solaio di sottotetto, un nuovo controsoffitto nei locali del piano terra, la sostituzione degli infissi e degli impianti e l'installazione di una nuova caldaia a condensazione. Si prevede anche la messa in opera di pannelli fotovoltaici in copertura.

“Obiettivo di questo intervento è rendere la sede del centro giovani più moderna, sicura e confortevole per i ragazzi e le ragazze che la frequentano", affermano l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo e la consigliera comunale Laura Lionetti. I lavori proseguono secondo la tabella di marcia e si concluderanno a primavera, quando tornerà a disposizione anche la sala prove musicali.