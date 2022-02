Cartiera Tolentino, chiesto il tavolo regionale

L'azienda ha annunciato 15 licenziamenti e adesso dal M5s si invoca l'attenzione della Regione sulla vicenda con una mozione in consiglio regionale

CAPANNORI — Tavolo istituzionale di crisi in Regione per la Cartiera Tolentino, ex Papergroup, di Capannori: a chiederlo, anche con una mozione destinata all'approdo in aula nella prossima seduta di consiglio regionale, è la consigliera M5s Irene Galletti, capogruppo dei pentastellati al consiglio regionale della Toscana.

L'atto, di cui Galletti è prima firmataria, ha per oggetto proprio “In merito alla convocazione di un tavolo istituzionale di crisi relativo all’azienda Cartiera Tolentino (ex Papergroup)”.

Secondo Galletti: “La proroga di 20 giorni ottenuta dai sindacati per verificare quanti dei 15 licenziamenti annunciati da Tolentino, società alla quale fa capo l’attuale proprietà dell’ex Papergroup di Capannori, siano effettivamente necessari per il salvataggio della cartiera, deve essere tempo ben speso anche dalle istituzioni, che devono al più presto mettere in campo una soluzione che permetta la continuità occupazionale e la sopravvivenza dell’azienda".

"Per facilitare questo percorso - spiega - abbiamo protocollato una mozione, già presente nel Fascicolo d’Aula della prossima seduta di Consiglio, affinché la Regione possa dare il proprio contributo nel salvataggio di tutti i posti di lavoro".

“Siamo certi che il consiglio regionale saprà accogliere l’urgenza di questa nostra proposta. Un voto favorevole non solo metterebbe al fianco dei lavoratori anche le istituzioni più alte della Toscana, ma potrebbe essere un importante volano nelle trattative in corso per una risoluzione positiva della vicenda", conclude Galletti.