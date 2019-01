Gigi Simoni compie 80 anni

Pisano d'adozione, sotto la presidenza di Romeo Anconetani allenò il club Nerazzurro portandolo per due volte in serie A

PISA — Luigi Simoni, detto Gigi oggi compie 80 anni.

Nato a Crevalcore (Bologna) il 22 gennaio 1939, inizia la sua carriera calcistica come centrocampista. Dopo le giovanili nella Fiorentina esordisce col Mantova nel 1959 per poi passare al Napoli. Nel 1967-1968 milita nella Juventus.

Come centrocampista ha disputato complessivamente 368 partite da professionista, di cui 187 in Serie A, per poi intraprendere la carriera di dirigente sportivo e allenatore, vantando il record assoluto di sette promozioni in Serie A.

Nelle stagioni 1984 - 1985 e 1986 -1987, sotto la presidenza di Romeo Anconetani, ha allenato il Pisa portandolo per due volte in serie A.

Nel corso della sua carriera Simoni ha allenato 17 squadre. Tra queste il Genoa, Lazio, Napoli, Torino, Cremonese e anche le toscane Empoli, Carrarese, Siena e Lucchese.

Tra il 1997 e il 1998 è stato alla guida dell'Inter (nella rosa figurava anche il neoacquistato Ronaldo) vincendo la Coppa Uefa.

Nel 2003, in occasione del centenario della Cremonese, è stato nominato "allenatore del secolo" dei grigiorossi. Il Genoa lo ha inserito nella sua Hall of Fame.