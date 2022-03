Covid, 189 nuovi positivi tra Piana e Garfagnana

Intanto anche nelle ultime 24 ore a livello provinciale si è registrato un ulteriore decesso. Ecco tutti i dati aggiornati in dettaglio

PIANA DI LUCCA / VALLE DEL SERCHIO — Sono 189 i nuovi casi di contagio da Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore sul territorio che comprende la Piana di Lucca e la Valle del Serchio. Ecco dove sono localizzati i tamponi positivi in più rispetto a ieri.

Nella zona della Piana di Lucca si trovano 132 nuovi positivi, segnatamente nei territori comunali di Altopascio 9, Capannori 41, Lucca 70, Montecarlo 5, Pescaglia 2, Porcari 3, Villa Basilica 2.

Tra Media Valle e Garfagnana si registrano 57 nuovi casi così localizzati: Bagni di Lucca 4, Barga 11, Borgo a Mozzano 8, Camporgiano 3, Castelnuovo di Garfagnana 9, Castiglione di Garfagnana 2, Coreglia Antelminelli 3, Gallicano 4, Molazzana 1, Piazza al Serchio 5, Pieve Fosciana 3, Sillano Giuncugnano 2, Vagli Sotto 1, Villa Collemandina 1.

Quanto ai ricoveri, all’ospedale San Luca di Lucca si trovano accolti 44 pazienti Covid (37 in degenza ordinaria e 7 in terapia intensiva), mentre all’ospedale San Francesco di Barga ci sono 8 pazienti in degenza ordinaria.

A livello provinciale si registra una nuova vittima, che porta a 855 morti la triste contabilità dei deceduti totali da inizio pandemia in provincia. Il contagio ha colpito 323 persone in più nelle ultime ventiquattro ore, e il bollettino della Regione conta un totale, ad oggi, di 86.653 persone positive a coronavirus in provincia di Lucca.

Nel territorio della Asl Nord Ovest oggi sono 895 i nuovi casi riscontrati, mentre rimangono isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate 2.833 cittadini.

