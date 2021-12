La sanità di territorio trova casa nella scuola

Boris Johnson, l'appello agli inglesi: «Fare il vaccino è un regalo per le vostre famiglie e per il Paese»

Lo stabile di Torcigliano è stato individuato per ospitare una Casa di Comunità con medici e infermieri. E per gli specialisti ci sarà la telemedicina

PESCAGLIA — La sanità di territorio trova casa nello stabile della scuola di Torcigliano, individuato per ospitare una Casa di Comunità. La struttura è pensata per rispondere ai bisogni diffusi di salute dei cittadini, e vi opereranno medici e infermieri pronti a prendere in carico globalmente il paziente.

Ci saranno punti di guida e orientamento tra i diversi servizi a disposizione, sanitari e sociali, di prenotazione di visite ed esami, di prestazioni domiciliari infermieristiche o di assistenza sociale. E in caso di necessità di consulti specialistici entrerà in funzione la telemedicina.

Soddisfatti l'assessore al sociale Beatrice Gambini e il sindaco Andrea Bonfanti, che sottolineano come il progetto giunga proprio in una fase in cui era importante dare nuova vita all'immobile che presto sarebbe rimasto vuoto: "L'asilo infatti, con Settembre 2022 - ricorda Gambini - verrà trasferito presso il nuovo plesso scolastico di Monsagrati".

“Di questa nuova Casa della Comunità, oltre ai cittadini del comune di Pescaglia, beneficeranno anche tutti coloro che risiedono in zone limitrofe e che già gravitano sulla Valfreddana - sottolinea Bonfanti - come ad esempio chi risiede a Torre piuttosto che a Orbicciano o Valpromaro".