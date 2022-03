In tre sono stati selezionati nel programma Young Elected Politician dedicato agli eletti nelle istituzioni con meno di 40 anni. Ecco come è andata

MARSIGLIA — Amministratori capannoresi al summit europeo di Marsiglia: il vicesindaco di Capannori Matteo Francesconi e i consiglieri comunali Claudia Berti e Gianni Campioni sono stati infatti selezionati con altri 164 loro colleghi europei dal programma Young Elected Politician (Yep), rete di giovani eletti nelle istituzioni con meno di 40 anni, a prendere parte al nono vertice europeo delle regioni e delle città svoltosi a Marsiglia.

“Una grande occasione - commenta Campioni - per dare un contributo a questo importante momento di confronto, in un periodo tanto delicato tra la situazione pandemica ed il terribile conflitto in atto che sta sconvolgendo l’Ucraina e le vite di molti”.

“Abbiamo testimoniato, in qualità di giovani amministratori locali, il grande impegno che Capannori e gli altri enti locali stanno mettendo in campo per rafforzare valori fondamentali come coesione, pace e sviluppo territoriale. Consolidare il funzionamento democratico dell'Unione Europea richiede un maggiore coinvolgimento degli enti locali e regionali", continua Francesconi.

E Berti chiosa: “Questo vertice non è stato solo un'opportunità unica per le giovani generazioni di politici di essere coinvolti nel dibattito sulle sfide e le priorità dell'Ue, ma è stata anche l’occasione concreta per lasciare il segno di un’Europa unita e forte contro ogni forma di violenza”.

L'incontro ha riunito 2.000 amministratori locali, regionali, nazionali ed europei nei lavori organizzati in collaborazione dal Comitato europeo delle Regioni (CdR) e dalla Regione Sud della Francia in una due giorni per discutere dei più importanti temi dell’attualità, dalla salute al clima, al futuro dell’Europa, allo sviluppo dei territori.