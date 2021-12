Un regalo di Natale? Sicurezza per le viaggiatrici Un regalo di Natale? Sicurezza per le viaggiatrici

Attualità lunedì 20 dicembre 2021 ore 19:13

In provincia di Lucca 87 nuovi positivi

I nuovi contagiati dal coronavirus risiedono sia nella zona del capoluogo, che in Versilia e in Garfagnana. Non si registrano decessi per Covid

LUCCA — Nelle ultime 24 ore nel territorio della provincia di Lucca sono emersi altri 87 nuovi positivi al coronavirus, che portano il totale a 32.083. Nel nuovo bollettino non sono evidenziate vittime del Covid. Il numero complessivo dei deceduti dall'inizio della pandemia rimane 712. Questa la provenienza, Comune per Comune, degli 87 casi odierni: Stazzema 6, San Romano in Garfagnana 2, Seravezza 9, Forte dei Marmi 5, Pescaglia 2, Pietrasanta 11, Porcari 3, Altopascio 5, Camaiore 9, Gallicano 1, Montecarlo 1, Coreglia Antelminelli 1, Capannori 8, Castelnuovo di Garfagnana 1, Viareggio 9, Lucca 11, Montignoso 1, Massarosa 2 Per leggere il bollettino Covid della Regione Toscana cliccare qui.