Attualità lunedì 10 gennaio 2022 ore 13:28

Nella Piana 248 nuovi positivi

​I contagiati dal coronavirus in tutta la provincia sono 565, compresi anche i territori della Garfagnana e della Versilia. Zero morti per Covid

LUCCA — Nelle ultime 24 ore in provincia di Lucca sono emersi 565 nuovi positivi al coronavirus, ieri i casi erano stati 1.269. Di questi sono 565 sono 248 quelli che vivono nel territorio della Piana lucchese. Il totale dei contagiati da Febbraio 2020 sale a 49.840. Nel bollettino della Regione Toscana non sono segnalati decessi di persone malata di Covid e residente in provincia di Lucca. Le vittime della pandemia restano 728. Questa la distribuzione dei nuovi casi nei Comuni della provincia, ordinati da quello con l'incidenza giornaliera maggiore in giù: - Piana (248 casi): Pescaglia 13, Porcari 14, Altopascio 24, Lucca 130, Capannori 60, Villa Basilica 2, Montecarlo 5 - Versilia (229 casi): Viareggio 101, Seravezza 21, Camaiore 44, Massarosa 29, Pietrasanta 30, Forte dei Marmi 4 - Garfagnana (88 casi): Bagni di Lucca 16, Piazza al Serchio 6, Coreglia Antelminelli 14, Vagli Sotto 2, Pieve Fosciana 5, Sillano Giuncugnano 2, Castelnuovo di Garfagnana 11, Fosciandora 1, Minucciano 3, San Romano in Garfagnana 2, Gallicano 5, Barga 11, Camporgiano 2, Molazzana 1, Villa Collemandina 1, Borgo a Mozzano 5, Castiglione di Garfagnana 1