Psicologi al telefono contro l'ansia da Covid

«Io vengo a Sanremo, poi tu dopo non lavorerai più»: la scenetta tra Zalone e Amadeus che annuncia la presenza del comico al festival

Torna l'iniziativa "Parla con noi" con consulti telefonici gratuiti. Professionisti volontari forniscono supporto psicoemotivo ai cittadini

LUCCA — Ansia, confusione, stress, solitudine, paura, sensazione di spaesamento: sono alcuni degli stati emotivi e d’animo più ricorrenti da un paio di anni a questa parte, da quando cioè è iniziata l’emergenza pandemica da Covid-19. Per questo dopo l'esperienza del 2020, nel pieno del lockdown, riparte l’iniziativa Parla con noi.

Con una telefonata chiunque può ricevere gratuitamente supporto emotivo e psicologico. Promossa dall’amministrazione comunale insieme con Fondazione Tobino e Centro Clinico e per la Formazione di Pisa (IIPG), la consultazione telefonica psicologica gratuita vede impegnati psicologi e psicoterapeuti che, volontariamente, mettono a disposizione il proprio tempo e la propria professionalità per supportare e aiutare chi in questo momento ha bisogno.

I numeri da chiamare sono: 0583.442554 o 366.9331531, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14. In alternativa è possibile mandare un’email a segretariatosociale@comune.lucca.it. I professionisti specializzati richiameranno le persone che hanno lasciato i propri recapiti e avvieranno il colloquio telefonico. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la Società medico chirurgica lucchese, l’Associazione lucchese arte e psicologia e l’Associazione Archimede.

“Si tratta di una risposta strutturata e importante - spiegano l’assessora al sociale, Valeria Giglioli che ha portato avanti l’iniziativa con la collaborazione dei professionisti e dei consiglieri comunali Pilade Ciardetti (presidente commissione sociale) e Cristina Petretti (delega alla sanità) - messa in atto accanto a tutti gli sforzi della sanità italiana per fronteggiare al meglio la sfida del coronavirus".