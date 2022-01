Rientro a scuola con bus contati causa Covid

New York, le immagini dell'incendio che ha devastato un palazzo: nella trappola di fuoco morti 9 bambini

Ecco gli orari rimodulati di Autolinee Toscane per domani, quando riaprono tutte le scuole ma risultano assenti complessivamente 47 autisti

PROVINCIA DI LUCCA — Con 47 autisti assenti per malattia o quarantena nella provincia di Lucca, il servizio di trasporto pubblico locale su gomma è in crisi a causa del Covid-19. Da giorni il sistema è stressato dall'escalation di contagi e Autolinee Toscane comunica la rimodulazione del servizio per la giornata di domani, lunedì 10 Gennaio, al netto dei conducenti che nelle prossime ore potrebbero ancora ammalarsi o doversi sottoporre a isolamento.

Domani è una data cruciale, con la ripresa a pieno regime delle attività scolastiche. "Stiamo continuando a fare di tutto per garantire le corse essenziali, riorganizzando il servizio e chiedendo a chi può lavorare di fare straordinari", ribadisce At.

A Lucca la situazione è definita "complessa" sulle linee seguenti: Urbano Lucca: metà frequenza Lam Verde, linea 57 7,20 Nozzano-P.le Verdi - Istituto Agrario Mutigliano, Linea 59 Balbano 7,35 per P.le Verdi e scuole ITIS.

Urbano Viareggio: Linea 21 metà frequenza dono alle 12, Linea 27 metà frequenza dalle 14 alle 17.

Cinta extraurbana di Lucca: E10 Pisa 6.18- Pietrasanta 7.46, E3 Lucca 13,30. - Pisa 13,27, E4 Gallicano 7,24-Castelnuovo Scuole e stazione Fs - Castelnuovo scuole, E49 Castelnuovo scuole 13-Fornaci di Barga + coincidenza per Filecchio, E10 13,07 Lucca per Bagni di Lucca (di due bus si parte solo con 1), E2 13,05 Lucca-Viareggio (di due bis si parte solo con 1 macchina), E1 ore 7,21 Viareggio- Forte dei Marmi.