Un festival per ripartire dai giovani

Si svolge al Foro Boario a fine mese la kermesse che mette l'universo giovanile al centro di dibattiti, giochi, laboratori e intrattenimento

LUCCA — Un festivale per ripartire dai giovani. Si chiama proprio Ripartire Festival - il bello di essere giovani la kermesse che si terrà al Foro Boario dal 26 al 29 Agosto. Universo giovanile al centro con spazi per dibattere e informarsi, per giocare e imparare, per fare e ascoltare musica.

Il Comune di Lucca, con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Lucca e con il contributo di Lucart, ha infatti dato vita a un festival dedicato ai più giovani, che in termini di socialità hanno pagato un prezzo alto alla pandemia.

A presentare l'iniziativa, questa mattina nel giardino di palazzo Orsetti, erano presenti il consigliere con delega alle politiche giovanili Daniele Bianucci, l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti, rappresentanti della Provincia e di Lucca Crea, la responsabile dell'educazione e promozione della salute dell'Azienda Usl Toscana nord ovest Valeria Massei e alcuni rappresentanti delle associazioni che hanno aderito.

“Il festival di quest'anno – hanno spiegato Bianucci e Ragghianti – è la prima edizione di un appuntamento che intendiamo lasciare in eredità alla comunità lucchese. L'iniziativa fin dal nome dichiara il suo scopo, che è quello di attivare una ripartenza, in completa sicurezza, che faccia leva proprio sul protagonismo e la creatività giovanili, che costituiscono risorse imprenscindibili a disposizione della città nel suo complesso".

"Le quattro giornate - proseguono - sono state pensate per sviluppare dibattito, idee e creatività attorno a quattro grandi temi nel corso del pomeriggio, mentre la sera sarà lasciato spazio alla musica. In particolare la prima serata, quella di giovedì 26, riporterà sul palco del Foro Boario la musica di gruppi e band locali emergenti, dopo circa vent'anni che non accadeva più”.

Lo spazio del Foro Boario accoglierà stand e iniziative realizzate in collaborazione con circa 60 associazioni locali. Giovedì 26 agosto, nella giornata di apertura, si parlerà de Il bello di essere differenti e uguali: identità e discriminazioni e la sera si esibiranno 6 band lucchesi selezionate fra quelle che hanno risposto all'avviso pubblicato dalle politiche giovanili nelle scorse settimane.

Venerdì 27 il tema del dibattito e workshop sarà ambientale: Il bello di un mondo in equilibrio tra ambiente e futuro, mentre sabato 28 si parlerà de Il bello di crescere con coraggio, tra benessere e futuro. Domenica 29 Agosto workshop e dibattito dedicato a Il bello di esprimersi: comunicazione, scuola e cultura. Le serate di venerdì, sabato e domenica saranno dedicate alla musica.

I talk, i workshop del pomeriggio e i concerti della sera saranno a ingresso gratuito e vi si potrà accedere solo con Green Pass, mascherina e mantenendo il distanziamento. Sarà possibile prenotarsi agli eventi su www.tocket.org. In loco, alla biglietteria, fino a esaurimento posti. Informazioni su pagina Fb e Instagram di Ripartire Festival.