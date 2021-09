Estesa l'allerta, altre 24 ore di temporali

La protezione civile ha esteso l'allerta meteo, che domani passerà da arancione a giallo. Piogge e temporali anche sulla provincia di Lucca

LUCCA — L'ondata di maltempo non lascia la Toscana.

L'allerta meteo arancione per le province di Massa Carrara e Lucca, emessa ieri dalla sala operativa della protezione civile, domani viverà al giallo, quindi a un livello di criticità minore per quanto riguarda piogge e temporali.

Il codice giallo resterà valido fino alle 20 di domani su gran parte della Toscana.

Per oggi permangono le previsioni per forti temporali, soprattutto a nord ovest, mentre per domani sono previsti rovesci e temporali anche nel resto della regione, soprattutto nella parte settentrionale, con possibili colpi di vento e grandinate localizzate nei temporali più intensi.