Covid, 144 casi nella Piana e 3 decessi

La principale concentrazione di nuovi positivi nelle ultime 24 ore si registra in due territori comunali della zona che hanno dati a doppia cifra

LUCCA — Ancora 144 nuovi casi di positività a coronavirus Covid-19 rilevati nelle ultime ventiquattro ore in zona Piana di Lucca, emersi nei territori comunali di Altopascio 7, Capannori 48, Lucca 81, Montecarlo 1, Pescaglia 3, Porcari 4. Questo raccontano i dati in arrivo dalla Regione Toscana.

Quanto ai ricoveri, all’ospedale San Luca di Lucca si trovano accolti 37 pazienti Covid: 32 in degenza ordinaria e 5 in terapia intensiva.

A livello provinciale si sono verificati 3 ulteriori decessi che portano a 846 morti la triste contabilità dei deceduti totali da inizio pandemia in provincia. Il contagio ha colpito 366 persone in più nelle ultime ventiquattro ore, e il bollettino della Regione conta un totale, ad oggi, di 84.524 persone positive a coronavirus in provincia di Lucca.

Nel territorio della Asl Nord Ovest oggi sono 1.098 i nuovi casi riscontrati, mentre rimangono isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate 6.047 cittadini.

