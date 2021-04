Coronavirus, 56 nuovi positivi nella Piana

Nel report dell'Asl nord ovest i dati territoriali sull'andamento dell'epidemia in provincia di Lucca. Al San Luca 96 ricoverati in area Covid

LUCCA — Sono 130 i nuovi casi di positività al Covid registrati tra ieri e oggi in provincia di Lucca. Questo dicono i dati inseriti nel report dell'Asl nord ovest, dal quale emergono anche 3 nuovi decessi collegabili al virus (2 nell'ambito lucchese e uno in Versilia).

56 dei nuovi positivi risiedono tra il capoluogo e la Piana lucchese (Altopascio 11, Capannori 8, Lucca 33, Montecarlo 2, Pescaglia 1, Porcari 1).

Sempre per quanto riguarda la Piana, le vaccinazioni complessivamente effettuate sono state finora 26.932 prime dosi e 10.044 seconde dosi. La percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose è del 74,4 per cento.

All'ospedale San Luca di Lucca sono attualmente 96 i pazienti in area Covid, 18 dei quali in terapia intensiva.

Il bilancio delle positività registrate da inizio emergenza sanitaria in provincia di Lucca va aggiornato a 22471 Sale purtroppo anche il triste computo delle vittime: 589 da inizio epidemia.

