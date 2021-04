Per le foreste urbane arrivano i fondi

Nella graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento regionale per verde e piste ciclabili la Piana si piazza con tre progetti, capoluogo in testa

LUCCA / CAPANNORI / ALTOPASCIO — Piana di Lucca protagonista nella graduatoria dei progetti, 20 in tutto in 19 comuni toscani, finanziati attraverso il bando regionale per verde urbano e piste ciclabili. Tra i magnifici 19 che accedono ai fondi, la Lucchesia piazza tre comuni con altrettanti progetti, e il capoluogo è addirittura in prima posizione. Il Comune di Lucca vede infatti finanziato il suo progetto VerdeLucca, che conquista 76 punti per un contributo ammissibile di 399.975,92 euro.

In provincia di Lucca segue poi il Comune di Capannori col progetto Amaca, che ottiene 65,40 punti e 189.064,89 euro di contributo ammissibile. Diciannovesima posizione per il Comune di Altopascio, che col suo programma di Abbattimento emissioni climalteranti ottiene 57 punti e un contributo ammissibile di 219.464,26 euro.

La graduatoria finale sarà pubblicata nei prossimi giorni, ma intanto l'esito della procedura - con i Comuni e i progetti ammessi a finanziamento - è stato annunciato dalla Regione Toscana. Il bando era promosso nell’ambito della strategia Toscana Carbon Neutral, che punta a raggiungere l’obiettivo della neutralità di emissioni climalteranti entro il 2050. Vi hanno preso parte 53 Comuni, sui 63 ritenuti potenziali beneficiari, con 55 proposte. La graduatoria finale sarà pubblicata nei prossimi giorni.

“Con i primi 20 progetti – spiega l’assessora all’ambiente Monia Monni – saranno piantate oltre 18.000 specie di cui 7.000 alberi in grado di assorbire 7400 tonnellate di anidride carbonica". Il bando, uscito nel 2020, dava la possibilità di presentare progetti integrati per abbattere l’inquinamento atmosferico, attraverso l’aumento del verde nelle aree urbane ma anche con la realizzazione di piste ciclabili o interventi destinati a ridurre le emissioni.