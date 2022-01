Befana dai bimbi in ospedale coi vigili del fuoco

Covid, ambulanze in coda e sirene per protesta a Palermo

Scortata dai pompieri e con precauzioni anti Covid, la vecchina ha portato doni al San Luca e al Versilia. Poi si è fatta un giro sulle Mura di Lucca

LUCCA / CAMAIORE — Scortata dai vigili del fuoco del comando di Lucca e con tutte le precauzioni anti Covid-19, la Befana non ha mancato di far visita ai piccoli pazienti nei reparti di pediatria degli ospedali San Luca di Lucca e della Versilia, spostandosi poi per una passeggiata sulle Mura di Lucca dispensando calze ai bambini. Con lei ieri pomeriggio al San Luca anche la collega del comitato spontaneo di Antraccoli che ha a sua volta consegnato due calze con i dolcetti e un sacco pieno di bei doni.

Si è così rinnovato il tradizionale appuntamento con la Befana dei Vigili del Fuoco di Lucca in collaborazione con l’Unicef, con il Comitato San Francesco che offre calze e altri doni e con le strutture di pediatria e neuropsichiatria infantile dell’ambito territoriale di Lucca dell’Asl Toscana nord ovest.

La simpatica vecchietta ha infatti consegnato al personale dell’ospedale “San Luca” regali e calze destinati ai bambini ricoverati in Pediatria o in attesa di un esame. Calze e regali sono stati poi fatti recapitare anche alle neo-mamme ed alle partorienti, ricoverate in Ostetricia. La Befana dei Vigili del Fuoco è stata accolta dal medico della direzione sanitaria ospedaliera Sergio Ardis, dalla responsabile della Pediatria di Lucca Angelina Vaccaro, dalla coordinatrice infermieristica del reparto Paola Gianni e da altri operatori della struttura.