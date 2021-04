Le borse di studio Imt per massimi sistemi

No Tav, scontri in Val Susa per i lavori del nuovo autoporto

Sono 39 i sostegni al dottorato di ricerca messi a disposizione dalla Scuola per due percorsi in scienza dei sitemi e sistemi cognitivi e culturali

LUCCA — Laurea magistrale, inglese e curriculum eccellenti, motivazione, spirito critico e passione per la conoscenza: la Scuola Imt Alti Studi Lucca ha aperto nei giorni scorsi il bando di ammissione al nuovo ciclo di dottorato di ricerca, 39 borse di studio a disposizione per l'anno accademico 2021/2022 sull'esclusiva base del merito. C'è tempo fino alle 12 del prossimo 30 giugno per presentare la domanda di ammissione, da compilare in inglese e inoltrare online.

L'esame di concorso, un colloquio in lingua inglese, sarà preceduto da una preselezione per titoli. Per essere ammessi, gli studenti dovranno superare una selezione a livello internazionale in cui saranno valutati curricula di studi, lettera di intenti e proposta di progetto presentata. I vincitori inizieranno i programmi di dottorato il prossimo 2 novembre potengo contare su una borsa di studio annuale di 15.000 euro lordi, oltre al diritto all'esenzione totale dal pagamento delle tasse di iscrizione e al vitto e alloggio nel Campus della Scuola.

I programmi di dottorato offerti sono due, uno sui sistemi cognitivi e culturali, l'altro in scienza dei sistemi. Hanno una durata quadriennale, ma con possibilità per chi va veloce di completare il ciclo di studio in tre anni.