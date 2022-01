Pusher primula rossa arrestato sotto la questura

Condannato in via definitiva aveva fatto perdere le sue tracce. Straniero irregolare, è stato individuato mentre si recava all'ufficio immigrazione

LUCCA — Quell'uomo, condannato in via definitiva per reati di spaccio di droga a 3 anni e 10 mesi di reclusione, era primula rossa. Straniero irregolare, sulle prime risultava domicilato a Viareggio ma in realtà era senza fissa dimora. Così, quando nei giorni scorsi per lui è stato emesso il provvedimento di carcerazione, c'era da rintracciarlo.

Ci ha pensato la polizia di Stato di Lucca, che ha finito per arrestarlo proprio a pochi metri dalla questura. Sì perché il 38enne quella sua posizione di straniero irregolare sul territorio nazionale non l'aveva di fatto mai sanata.

Gli investigatori hanno dunque supposto che definirla potesse essere di suo interesse. Così, nel giorno dell'appuntamento fissato con l'ufficio immigrazione della questura di Lucca, ovvero ieri, si sono appostati e lui eccolo: gli agenti della squadra mobile lo hanno arrestato nel pomeriggio a 100 metri circa dalla questura. Identificato compiutamente, è stato condotto in carcere.