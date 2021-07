A piedi e in bici sulla via del Campaccio

Una delibera approvata dalla giunta comunale ribadisce che la strada è inserita nell'elenco della Rete escursionistica toscana

LUCCA — La via del Campaccio a Pozzuolo sarà di nuovo percorribile da tutti a piedi e in bicicletta.

Una delibera approvata oggi dalla giunta comunale, si legge in una nota, "Ribadisce che la strada, pur essendo stata declassata da quelle vicinali ad uso pubblico, è inserita nell'Elenco della Rete escursionistica toscana e come tale deve poter essere percorsa da escursionisti non motorizzati".

"Sulla base di questa delibera - rende noto l'ente- i proprietari della strada dovranno quindi rimuovere nell'immediato gli ostacoli che ne impediscono la fruibilità pubblica. In questo modo la via del Campaccio tornerà ad essere percorsa liberamente".