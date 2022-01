Muore colonna storica del commercio

Quirinale, Letta: «Dobbiamo chiuderci in una stanza a pane e acqua per la soluzione»

Se n'è andata a 61 anni la figura di riferimento per i commercianti di Media Valle e Garfagnana, da 40 anni dipendente dell'associazione di categoria

GALLICANO — Da oltre 40 anni come dipendente di Confcommercio è stata punto di riferimento per l'universo commerciale della Media Valle e della Garfagnana. E ora è lutto per la morte di Barbara Moni, scomparsa all'età di 61 anni. Ne danno notizia i vertici dell'associazione di categoria Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini, presidente e direttrice di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara. I funerali si svolgeranno domani giovedì 27 Gennaio alle 15 nel cimitero di Gallicano.

Nell'ambito associativo, ricordano Pasquini e Giovannini, "dal 1979 e dunque da oltre 40 anni, era una vera e propria figura di riferimento per l’intero territorio della Media Valle e della Garfagnana. Dopo aver lavorato a lungo nella sede di Gallicano, suo paese d’origine, Barbara da alcuni anni si era spostata negli uffici di Castelnuovo Garfagnana dove metteva ogni giorno a disposizione degli associati la propria competenza soprattutto in materia di contabilità, ma non solo".

Alle doti professionali univa quelle umane e un sorriso sempre pronto per tutti i commercianti che si rivolgevano a lei per qualsiasi necessità: “Una perdita enorme – ricordano Pasquini e Giovannini - prima affettiva che lavorativa. Barbara faceva parte da tanti anni della grande comunità di Confcommercio, apprezzata e benvoluta da tutti".

"Un’altra colonna della nostra associazione che viene a mancare, riempiendo di tristezza i nostri cuori. Un abbraccio a tutta la sua famiglia, in particolar modo al marito Lino e al figlio Andrea, da parte della nostra intera struttura”, concludono.