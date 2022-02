Cartonificio Fiorentino, via l'ufficio commerciale

Regno Unito, allarme per la bufera Eunice: raffiche a 150km orari, alberi caduti, mare in tempesta

La struttura si trasferisce ad Altopascio. Si fa più concreto per i circa 90 lavoratori lo spettro di chiusura dello stabilimento, così si sciopera

SESTO FIORENTINO — Al Cartonificio Fiorentino l'ufficio commerciale di Sesto Fiorentino viene chiuso e l'attività viene trasferita ad Altopascio. La decisione, comunicata oggi dal direttore generale che ha riunito gli operatori commerciali e riferita in una nota dalle organizzazioni sindacali e dalla Rsu, rende più concoreto lo spettro del trasferimento in blocco del polo produttivo sestese verso la Piana di Lucca.

Così ecco subito lo sciopero, oggi pomeriggio e sino a fine giornata, con cui i circa 90 occupati - 5 quelli che lavorano proprio all'ufficio commerciale - fanno sentire la loro protesta. "Questo è l’inizio della fine del nostro stabilimento", commenta la Rsu composta da Slc Cgil e Fistel Cisl.

La vertenza va avanti ormai da mesi e già dall'autunno 2021 l'azienda aveva manifestato difficoltà nell’individuazione di un terreno con caratteristiche adatte per costruire un nuovo capannone per il Cartonificio Fiorentino di Sesto. Dunque l'alternativa: il trasferimento entro l'estate di quest'anno dell'intero stabilimento sestese ad Altopascio, dove intanto si sta già costruendo un nuovo capannone.

Il punto di vista dei rappresentanti sindacali è che lo spostamento dell'attività in Lucchesia per molti lavoratori comporterebbe un pendolarismo superiore ai 50 chilometri difficilmente sostenibile tanto in termini di costi che di tempi, dato che l’azienda lavora su 3 turni.