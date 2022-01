Covid, 1 morto e 1.128 contagi a Lucca e provincia

Sono 324 i nuovi contagi rilevati nella sola città di Lucca sui 1.128 test e tamponi positivi tracciati nell'intero territorio provinciale

LUCCA — Sono 1.128 i test antigenici e tamponi positivi rilevati nelle ultime 24 ore nella provincia di Lucca. Salgono così a 56.126 i contagi totali dall'inizio della pandemia.

In tutta la Toscana sono stati registrati altri 19 decessi, 1 nella provincia di Lucca che porta a 739 i morti dall'inizio della pandemia. Sono 7.818 i deceduti in tutta la Toscana dal Febbraio 2020.

Sono 324 i nuovi positivi solo a Lucca, 142 a Viareggio. La distribuzione dei contagi in provincia di Lucca è riportata nel bollettino diramato dal presidente della Regione Toscana che evidenzia l'incremento di positivi sul territorio, comune per comune.

Il tasso grezzo di mortalità toscano per Covid-19 è di 211,7 per 100.000 residenti contro il 237,3 per 100.000 della media italiana. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa-Carrara (297,1 per 100.000), Prato (258,2 per 100.000) e Firenze (250,1 per 100.000), il più basso a Grosseto (115,2 per 100.000).