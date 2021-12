Il grande basket è di casa al Palacalvanis

Ferrero perde le staffe in tv: il vaffa rivolto a Panatta

Per due giorni 48 talenti della pallacanestro giovanile si misureranno nella Ludec Cup, il torneo dedicato alla memoria di Luca Del Carlo

PORCARI — Il Palacavanis di Porcari torna ad essere per due giorni teatro di grande basket. Il 7 e 8 Dicembre ospita infatti i migliori talenti della pallacanestro giovanile per la nuova edizione della Ludec Cup, torneo giovanile nazionale fra i più importanti e dedicato alla memoria di Luca Del Carlo, giovane atleta innamorato del basket prematuramente scomparso a causa di un incidente stradale.

Sui parquet del Palacavanis e del Palasuore si sfideranno i migliori Under 15 di 4 rappresentative regionali: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, per un totale di 48 atleti. L’evento assume quest’anno un’importanza ancor più marcata, spiegano gli organizzatori in una nota, poiché rappresenta la piena ripresa dell’attività dopo lo stop imposto dal Covid-19.

Le prime gare della Ludec Cup si svolgeranno martedì 7 tra Lazio e Toscana alle 15 e tra Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia alle 17,30. Si prosegue l'8 Dicembre alle 9,30 quando la vincente di gara 1 sfiderà la perdente di gara 2, mentre sull’altro campo la vincente di gara 2 se la vedrà con la perdente di gara 1.

Alle 13, ancora, la perdente di gara 2 affronterà la perdente di gara 1 e, alle 15,30, la vincente di gara 1 sfiderà la vincente di gara 2. A seguire ci sarà la premiazione di tutte le squadre. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube ludec asd ad accezione della gara giocata al PalaSuore che verrà trasmessa in differita.