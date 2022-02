Contro l'albero con l'auto, grave una ragazza

Nell'incidente la giovane ha riportato un trauma cranico ed è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Luca in codice rosso

CAPANNORI — E' finita contro un albero della via delle Ville con la sua auto ed è finita in ospedale, al San Luca di Lucca, in codice rosso per dinamica con trauma cranico.

L'incidente è accaduto ieri sera a Lammari, protagonista una ragazza di 24 anni che la Asl non esclude possa avere avuto un malore prima di perdere il controllo della sua vettura.

La chiamata con richiesta di soccorso è giunta in centrale operativa di 118 alle 21,04 e sul posto sono intervenute l'automedica di Lucca e l'ambulanza della Misericordia di Marlia.