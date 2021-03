Benzina regionale per la circonvallazione

E' in arrivo uno stanziamento da 200.000 euro per la progettazione di fattibilità tecnico-economica del raccordo tra le strade Bientinese e Romana

ALTOPASCIO — Arriva carburante regionale per il completamento della circonvallazione di Altopascio: la Regione Toscana ha infatti stanziato 200.000 euro per la progettazione di fattibilità tecnico-economica del tratto stradale di raccordo tra le strade Bientinese e Romana, in località Turchetto. Il via libera è arrivato con una delibera di giunta regionale proposta dall’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli, in accordo con la Provincia di Lucca e l’amministrazione comunale di Altopascio. L’opera è ritenuta strategica per il territorio di Altopascio e della Piana in generale, poiché è destinata a eliminare il traffico pesante dalla via Francesca Romea, così da rendere ancora più efficace l’opera del sottopasso ferroviario.

“Si tratta del primo livello di progettazione - illustra Baccelli - che comprende anche le necessarie indagini archeologiche, geologiche e ambientali ed è fondamentale per la corretta realizzazione dell’opera: è ciò che ci serve per andare poi a chiedere ulteriori risorse per le successive fasi di progettazione e per la effettiva realizzazione dell’opera". E ancora Baccelli ricapitola gli interventi a cui il territorio altopascese va incontro: "Sono il sottopasso ferroviario della via Romea, opera complementare inserita nel più ampio progetto di raddoppio ferroviario Montecatini-Lucca, e il completamento della circonvallazione. Le due infrastrutture, insieme, potranno sensibilmente cambiare, in meglio, lo sviluppo futuro di Altopascio e andare a migliorare sensibilmente la qualità della vita delle persone e la capacità attrattiva e competitiva del territorio".

Lo studio sarà curato dalla Provincia di Lucca, mentre la Regione sosterrà la parte economica: “Per Altopascio questo è un primo passo effettivo verso un’opera attesa da anni da tutta la popolazione - commenta il sindaco Sara D’Ambrosio -. Non era scontato che la Regione mettesse tra le sue priorità, tra le tante partite aperte, questa opera: un risultato, quindi, raggiunto grazie alla capacità di fare rete con gli enti del nostro territorio e alla collaborazione continuativa con la Regione Toscana e la Provincia di Lucca, che ringraziamo".

Per Altopascio quella sulla mobilità è una sfida determinante: "Da noi transita il traffico da e per la Valdinievole - elenca D'Ambrosio -, il traffico che ha come meta il comprensorio del cuoio o che si sposta in direzione Fi-Pi-Li. Sempre da qui, inoltre, passa il traffico che, da Pisa o da Firenze, si sposta verso le province di Pistoia e Lucca. Oggi abbiamo la possibilità di completare la circonvallazione attraverso la costruzione del terzo lotto". La viabilità extraurbana dovrà collegare la rotatoria sulla strada provinciale Bientinese alla strada provinciale Romana in località Turchetto. In questo modo sarà possibile liberare la via Romea dai mezzi pesanti.