Tra Lucca e Piana altri 16 casi di Covid

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi decessi nella nostra provincia. Aumentano i positivi registrati nel Comune di Altopascio

LUCCA — Ancora 16 nuovi casi di positività a coronavirus Covid-19 rilevati nelle ultime ventiquattro ore in zona Piana di Lucca, emersi nei territori comunali di Altopascio 6, Montecarlo 1, Porcari 1, Lucca 6, Capannori 2. Sul territorio provinciale non si registrano nuovi decessi. Questo raccontano i dati in arrivo dalla Regione Toscana.

A livello provinciale il contagio ha colpito 28 persone in più nelle ultime ventiquattro ore, mentre la triste contabilità dei deceduti totali da inizio pandemia in provincia resta a 685 morti. Il bollettino della Regione conta un totale, ad oggi, di 28.699 persone positive a coronavirus in provincia di Lucca.

Nel territorio della Asl Nord Ovest oggi sono 69 i nuovi casi riscontrati, mentre rimangono isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate 5.743 cittadini.