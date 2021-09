Infermiera perde la vita investita davanti all'ospedale

Quirinale, Draghi risponde infastidito: «Sempre la stessa domanda, non sono la persona giusta a cui farla, non decido io»

Alla guida dell'auto che ha travolto la donna c'era una sua collega. L'incidente è avvenuto nel parcheggio dell'ospedale San Luca

LUCCA — E' stata investita da un'auto, guidata da una collega, nel parcheggio dell'ospedale ed è deceduta dopo poche ore. Tragedia all'ospedale San Luca dove Giovanna Colombini, 56 anni, è morta nelle scorse ore per le gravi ferite riportate.

Le condizioni della donna, soccorsa immediatamente dai sanitari dell'ospedale, sono subito apparse gravissime.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri la donna, dopo l'urto avvenuto nel parcheggio dei dipendenti dell'ospedale, sarebbe caduta ed avrebbe battuto violentemente la testa. La collega è rimasta sotto choc ed è stata anche lei ricoverata.

“Una tragica fatalità - ha commentato l’Asl Toscana Nord Ovest – che lascia un grande vuoto in ospedale e che ha gettato nello sconforto i colleghi, i quali per tutta la giornata di ieri hanno sperato di ricevere dalla terapia intensiva di Lucca un segnale positivo, che purtroppo non è mai arrivato. La direzione aziendale, la direzione dell’ospedale di Lucca, il dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche, tutto il personale della struttura di medicina dell’ospedale di Lucca e delle altre unità operative in cui aveva prestato servizio o con cui aveva collaborato nei suoi molti anni di lavoro in Asl si stringono con profonda commozione, partecipazione e affetto intorno alla famiglia, in particolare al marito e ai due figli“.

L’Azienda sanitaria esprime vicinanza anche alla collega, operatrice socio sanitaria, comprensibilmente sotto choc, che ha inavvertitamente urtato l’infermiera mentre cercava parcheggio.