Incendio sulle colline lambisce le case

Il rogo è divampato nel primo pomeriggio nella zona di Sesto di Moriano. Sul posto vigili del fuoco e due elicotteri della Regione Toscana

LUCCA — Bruciano i boschi e gli oliveti di Sesto di Moriano, frazione del Comune di Lucca dove nel primo pomeriggio è divampato un incendio in prossimità di molte abitazioni, che per adesso non sembrerebbero minacciate dalle fiamme.

l vento, che spira in senso contrario alla direzione di spostamento delle fiamme, sta rallentando al momento l'avanzare del fronte delle fiamme.

Per spegnere il fuoco sono giunte alcune squadre dei vigili del fuoco di Lucca, quattro squadre dei i volontari dell'antincendio boschivo e gli elicotteri della Regione Toscana.

Una linea elettrica attraversa la zona dell'incendio e sarà disattivata a breve per consentire di mettere in sicurezza la parte di incendio sottostante.