Triplo sciopero, disagi in vista per i bus

Venerdì nero, il 4 Febbraio, per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma alle prese con uno sciopero nazionale e due aziendali

PROVINCIA DI LUCCA — Bus verso un triplo sciopero domani, venerdì 4 Febbraio, con disagi in vista a seconda dei livelli di adesione dei lavoratori. Le astensioni dal lavoro in agenda sono infatti: uno sciopero nazionale di 4 ore indetto da Usb e due scioperi aziendali sempre di 4 ore indetti separatamente da Cobas Lavoro Privato e da Fast Slm Cofnsal.

A mettere in guardia sui possibili contraccolpi sulla regolarità del servizio di trasporto pubblico locale su gomma è Autolinee Toscane. Nella provincia di Lucca gli scioperi sono così articolati: dalle 17,30 alle 21,30 per addetti al movimento e personale viaggiante, alla biglietteria, al rifornimento, ai depositi, e invece 4 ore a fine turno per gli addetti alle officine e agli uffici.

Lo sciopero è stato indetto da Usb per protestare contro l’assenza di un piano di investimenti a livello nazionale nei servizi pubblici essenziali e da Cobas Lavoro Privato e Fast Slm Confsal per chiedere migliori condizioni di lavoro a livello aziendale (criticità software gestionali, carenza organico, utilizzo lavoratori in somministrazione, differenze salariali tra lavoratori, esternalizzazione dei servizi, relazioni industriali, tamponi molecolari a carico aziendale, orario di lavoro, prospetto paga).