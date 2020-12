Ercolano, maxi rissa in piazza: calci, pugni e lanci di bottiglie, il video di quello che è successo

Negli auguri di Natale il sindaco invita a ricordare chi ha sofferto o è rimasto vittima del Covid-19, esortando a coltivare fiducia

LUCCA — "Unire le forze per costruire il domani": è uno dei passaggi chiave del video di auguri natalizi che il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini affida ai social all'indirizzo dei lucchesi ma non solo.

Il primo cittadino invita a ricordare quanti hanno sofferto o hanno perso la vita vittime del Covid-19, tenendo presente che questo è un Natale diverso, come mai lo si era conosciuto.

L'esortazione, però, è a non perdere la speranza e la fiducia guardando sia alla scienza - con i vaccini in arrivo per la prima giornata di campagna di somministrazioni che poi inaugurerà la prima fase - sia alla socialità e alla solidarietà.