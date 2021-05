Un decesso per Covid nelle ultime 24 ore

Tra Lucca e Piana i nuovi positivi al coronavirus sono 15, distribuiti in sei Comuni. All'ospedale San Luca 9 pazienti in terapia intensiva

LUCCA — Nelle ultime 24 ore in provincia di Lucca è morta una persona malata di Covid-19 (anche ieri un decesso). Si tratta di un uomo di 93 anni morto nell'ambito Versilia. Le persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 645.

Tra Lucca e Piana i nuovi casi di positività al coronavirus sono 15 (ieri 11), mentre in tutta la provincia sono 20 (sommando 4 in Versilia e 1 nella Valle del Serchio). Asl ha indicato la provenienza dei 20 casi odierni. Lucca e Piana, 15 casi: Altopascio 3, Capannori 1, Lucca 7, Montecarlo 1, Pescaglia 1, Porcari 2. Valle del Serchio, 1 caso: Borgo a Mozzano 1. Versilia, 4 casi: Massarosa 1, Pietrasanta 1, Viareggio 2.

Nel reparto Covid dell'ospedale San Luca di Lucca ci sono attualmente 47 pazienti (2 meno di ieri), dei quali 9 in terapia intensiva (1 meno di ieri). Nel reparto Covid del Versilia ci sono 68 ricoverati (2 meno di ieri), di cui 6 in terapia intensiva (come ieri).

