Tra città e Piana 29 contagi Covid in 24 ore

I nuovi positivi sono emersi in tre distinti territori comunali con particolare concentrazione nel capoluogo. Ecco tutti i dettagli

LUCCA — Ancora 29 nuovi casi di positività a coronavirus Covid-19 rilevati nelle ultime ventiquattro ore in zona Piana di Lucca, emersi nei territori comunali di Capannori 4, Lucca 18, Porcari 7. Non si registra alcun nuovo decesso. Questo raccontano i dati in arrivo dalla Regione Toscana.

A livello provinciale il contagio ha colpito 53 persone in più nelle ultime ventiquattro ore, mentre la triste contabilità dei deceduti totali da inizio pandemia in provincia rimane stabile a 677 morti. Il bollettino della Regione conta un totale, ad oggi, di 28.048 persone positive a coronavirus in provincia di Lucca.

Nel territorio della Asl Nord Ovest oggi sono 172 i nuovi casi riscontrati, mentre rimangono isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate 6.060 cittadini.

