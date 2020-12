Per economia e commercio arrivano i fondi

Anche vari Comuni della provincia di Lucca e in particolare della montagna ammessi ai finanziamenti triennali erogati dal governo. Ecco i dettagli

LUCCA — Ci sono anche vari Comuni della provincia di Lucca fra i 72 complessivamente ammessi a livello regionale a beneficiare dei fondi triennali erogati dal governo per il sostegno alle attività produttive economiche, artigianali e commerciali dei territori delle aree interne e montane.

Con la pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale, in Toscana arrivano in tutto 6,2 milioni, e la tranche relativa al 2020 va spesa di corsa, entro il 31 dicembre prossimo. Il totale del gettito previsto per il triennio 2020-2022 nella provincia di Lucca è complessivamente di 532.836 euro.

In dettaglio, le risorse destinate agli enti locali nella provincia di Lucca secondo la tabella fornita da Anci Toscana saranno così distribuite: 43.814 euro per 2020, 2021 e 2022 a Careggine, 52.233 euro per il triennio a Fabbriche di Vergemoli, 54.360 a Vagli di Sotto, 58.289 a Sillano Giuncugnano, 69.426 euro a San Romano in Garfagnana, 73.768 euro a Villa Basilica, 86.500 euro a Minucciano, 94.446 a Piazza al Serchio.